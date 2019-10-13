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Malezya'da terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 12 kişi tutuklandı

- Sri Lanka'da faaliyet gösteren "Tamil Elam Özgürlük Kaplanları" isimli ayrılıkçı silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürüen 12 şüpheli tutuklandı

Genel 12.10.2019, 19:26
Malezya'da terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 12 kişi tutuklandı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, Sri Lanka'daki ayrılıkçı silahlı grup Tamil Elam Özgürlük Kaplanları (LTTE) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 12 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, perşembe gününden bu yana ülkenin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda, LTTE ile bağlantılı oldukları tespit edilen 12 kişinin tutuklanarak polis merkezlerine götürüldüğü bildirildi.

Tutuklanan şüphelilerden ikisinin, iktidar koalisyonunda yer alan Demokratik Hareket Partisinin (DAP) yerel meclis üyeleri olduğu ifade edildi.

DAP yönetimi, parti üyelerinin herhangi bir terörist grupla bağlantılarının olmadığını savunarak, tutuklamalara karşı çıktı.

Tepkiler üzerine basına konuşan İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, LTTE operasyonlarına ilişkin polisin elindeki delillerin güvenilir olduğunu vurguladı ve "Polis teşkilatı konuya ilişkin yarın basın açıklaması düzenleyecek." dedi.

Sri Lanka'daki Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamilcenin resmi dil olarak kabul edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıklarla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Elam Özgürlük Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, uzun süren iç savaşın sonunda Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede yaklaşık 40 yıl süren iç savaşta 100 bine yakın kişinin öldüğü belirtilmişti. Birleşmiş Milletler, hükümet güçlerinin iç savaşın son aylarında 40 bin sivil Tamilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

LTTE, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

#tutuklama #Tamil Elam Özgürlük Kaplanları #şüpheli #malezya #LTTE
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