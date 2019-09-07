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Malezya'da yangınlardan yayılan duman sağlığı tehdit ediyor

- Endonezya'da bir aydan fazla süredir devam eden orman yangınlarından gelen ve rüzgarın etkisiyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan dumanın etkilediği bölgeler için, mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması ve bol su tüketilmesi uyarısında bulunuldu

Genel 07.09.2019, 18:16
Malezya'da yangınlardan yayılan duman sağlığı tehdit ediyor

KUALA LUMPUR (AA) - Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında bir aydan fazladır süren orman yangınlarından çıkan ve rüzgarın etkisiyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan dumanın sağlığı tehdit ettiği kaydedildi.

Malezya Meteoroloji Birimi (MetMalaysia) Direktörü Jailan Simon, yaptığı açıklamada, dumanın kapladığı bölgelerde ikamet edenlere, hava kirliliğinden kaynaklı sağlık sorunları yaşanmaması için, mümkün mertebe dışarı çıkmama ve bol su tüketme çağrısında bulundu.

Gelecek hafta güney kesimlere yağması beklenen yağmurların, dumanın etkisini hafifletebileceğini belirten Jailan, "Endonezya'daki orman yangınları kontrol edilmezse dumanlar Malezya yarımadasının batısına kadar uzanabilir." dedi.

Malezya Çevre Bakanlığı, ülkenin güneyini kaplayan yangın dumanlarına ilişkin Endonezya'ya nota yollayarak resmi şikayette bulunulacağını bildirmişti.

Endonezya hükümeti, Sumatra ve Kalimantan adalarında temmuz sonunda başlayan orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın noktalarının bu hafta içinde 2 bin 694'ten 6 bin 312'ye çıktığı belirtiliyor.

#DUMAN #Endonezya #malezya #orman yangini #sis
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