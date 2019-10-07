Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan 80 kişi ve kurumdan toplam 100 milyon dolar civarında parayı geri alıp hazineye kazandırmayı planladığını açıkladı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkanı Latife Koya, düzenlediği basın toplantısında 1MDB yolsuzluğu soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Soruşturmalarda içinde yerel banka, medya danışmanlık ve güneş paneli firmasının bulunduğu bir dizi kuruluşun yolsuzluğa karıştığını belirten MACC Başkanı Latife, bu kuruluşların yanı sıra yolsuzluğa karışan kişilere, kamu fonundan zimmetledikleri paraların geri ödenmesi için ihbarname yollandığını açıkladı.

Latife, ihbar gönderilen kişilerin içinde, soruşturma kapsamında yargılanan Eski Başbakan Necip Rezak'ın kardeşi Nazir Rezak'ın da bulunduğunu vurgulayarak, "Fon paralarının ödenmesi için iki hafta süreleri var. Bu konuda hukukun bize tanıdığı yetkileri sonuna kadar kullanma gücümüz var." dedi.

MACC'nin açıkladığı kişi ve kurum listesinin titizlikle hazırlandığını ifade eden Latife, "80 kişi ve tüzel kişilikten 420 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 100 milyon dolar) ödeme alıp hazineye geri kazandırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Latife, gazetecilerin sorusu üzerine Eski Başbakan Necip'in kardeşi Nazir'den 25,7 milyon Malezya ringgiti (6,1 milyon dolar) ödeme alındığını kaydetti.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu en son haziranda yayımladığı müsadere emriyle 41 kişi, şirket ve siyasi partiden toplam 270 milyon Malezya ringgiti (64 milyon dolar) ödeme talep etmişti.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB fonu, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

2016'da İsviçre hükümetinden yapılan incelemede, 1MDB fonundan toplam 4 milyar dolar para kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Necip Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve hakkında açılan yolsuzluk davasından aklanmıştı.

2017'de soruşturmalara ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'ya dava açmıştı.

2018'de Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Soruşturmalar kapsamında Eski Başbakan, 42 ayrı suçtan yargılanıyor.