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Mali'de bina çöktü: 15 ölü
DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako'daki bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yerel basındaki haberlere göre, Banconi Salembougo semtinde inşaat halindeki 3 katlı bina henüz belirlenmeyen bir nedenle...
Genel 03.09.2019, 03:30 03.09.2019, 08:09
DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako'daki bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Banconi Salembougo semtinde inşaat halindeki 3 katlı bina henüz belirlenmeyen bir nedenle çöktü.
- Devletten mağdurların ailelerine destek sözü
Yetkililer, olayın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözü verdi.
Kaçak yapılaşmanın yaygın olduğu Mali'de, bina çökmelerine sıkça rastlanıyor.