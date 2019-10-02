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Mali'de ordu karargahlarına saldırı

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilden başka 25 askerin de öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu bildirildi.

Genel 02.10.2019, 03:31 02.10.2019, 11:18
Mali'de ordu karargahlarına saldırı

DAKAR (AA) - Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilden başka 25 askerin de öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, önceki gece Boulkessi'de askeri kamp ve Mondoro'daki garnizona yapılan silahlı saldırılarda ölü sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, kaza kurşunuyla ölen 2 sivilden başka 25 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı, 60'a yakın askerin ise kaybolduğu ifade edildi.

Askerlerin karşılık vermesiyle 15 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#karargah #Mali #ordu #saldırı
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