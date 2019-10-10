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Mali'de Batılı askeri üslerin varlığı protesto edildi

DAKAR (AA) - Mali'nin sıklıkla terör saldırılarına maruz kalan merkez bölgesi Mopti'de, ülkedeki Batılı askeri üslerin varlığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.Mali Resmi Ajansının (AMAP) haberine göre, Mopti bölgesindeki...

Genel 10.10.2019, 21:21
Mali'de Batılı askeri üslerin varlığı protesto edildi

DAKAR (AA) - Mali'nin sıklıkla terör saldırılarına maruz kalan merkez bölgesi Mopti'de, ülkedeki Batılı askeri üslerin varlığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Mali Resmi Ajansının (AMAP) haberine göre, Mopti bölgesindeki kentte toplanan halk, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) merkezine yürüyerek Batılı güçlerin ülkedeki askeri varlığını protesto etti.

Protestocular, MINUSMA ve Fransa'nın Barkhane Operasyonu güçleri dahil Mali'deki tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılmasını onların yerine Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) operasyonel varlığının artmasını talep etti.

Ellerinde, "MINUSMA dışarı, Barkhane dışarı, niyetinizi anladık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi.

Göstericiler, ellerinde "MINUSMA, BM'nin parasını yemek için terörü finanse ediyor", "Mopti'nin kalkınma, güvenlik ve istikrarı için hep birlikte güvenle el ele", "Fransa sınırlarımızdan çekil", yazılı pankartlardaki sloganları atarak halkı birlik olmaya çağırdı.

Bölgeye bugün ulaşan Mali Başbakanı Boubou Cisse'nin burada geçireceği 2 günde, Boulkessi ve Mondoro karargahlarına yönelik saldırıda yaralananları ziyaret etmesi ve Soufroulaye kentinde silahsızlanma sürecini başlatması bekleniyor.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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