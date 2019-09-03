Mali'de bina çöktü: 15 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako'daki bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Banconi Salembougo semtinde inşaat halindeki 3 katlı bina henüz belirlenmeyen bir nedenle çöktü.

Güvenlik ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, binada yaşayan 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı belirtildi.

- Devletten mağdurların ailelerine destek sözü

Yetkililer, olayın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözü verdi.

Kaçak yapılaşmanın yaygın olduğu Mali'de, bina çökmelerine sıkça rastlanıyor.