Mali'de ordu karargahlarına saldırı
- Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda 2 sivil öldü
DAKAR (AA) - Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilin öldüğü bildirildi.
Mali İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki gece, Mopti bölgesindeki Boulkessi'de askeri kampa ve Mondoro'da garnizona silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırganların kimliğinin belirlenemediği, saldırılarda karargahların büyük ölçüde zarar gördüğü ifade edildi.
Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
- Mali'de şiddet olayları
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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