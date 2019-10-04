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Mali'deki karargah saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 38'e çıktı

- Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 25'ten 38'e yükseldi - Mali Savunma Bakanı Ibrahima Dahirou Dembele: - "Her ne kadar havadan yapılan askeri müdahalelerden gurur duysam da maalesef bugün 38 askerin naaşını defnettik"

Genel 04.10.2019, 11:21
Mali'deki karargah saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 38'e çıktı

DAKAR (AA) - Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden asker sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

Mali Savunma Bakanı Ibrahima Dahirou Dembele, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, hafta başında Burkina Faso sınırındaki Boulkessi askeri kampına ve Mondoro'daki garnizona yapılan silahlı saldırılarda ölü sayısının 25'ten 38'e yükseldiğini belirtti.

Bakan Dembele, "Her ne kadar havadan yapılan askeri müdahalelerden gurur duysam da maalesef bugün 38 askerin naaşını defnettik." ifadesini kullandı.

- Ülke genelinde 3 gün ulusal yas

Mali'nin orta kesimlerindeki Mopti bölgesinde yer alan Boulkessi'deki G5 Sahel askeri kampı ve Mondoro'daki garnizona düzenlenen silahlı saldırılarda iki sivil ile 25 asker hayatını kaybetmiş, 60'tan fazla asker kaybolmuştu. Askerler 15 saldırganı etkisiz hale getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle saldırılarda hayatını kaybedenler için cuma gününden itibaren ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.





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