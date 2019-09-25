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Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
- Saldırıda kahvehanede bulunan 2 kişi ile cadde üzerindeki 1 kadın yaralandı
Genel 25.09.2019, 18:44
İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Aydınevler Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Açılan ateş sonucu, kahvehanedeki 2 kişi ile cadde üzerindeki 1 kadın yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kahvehanede inceleme yapıp görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.
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