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Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Maltepe Başöğretmen Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle 34 CDK 244 plakalı otomobile açılan ateş sonucu araçta bulunan Murat ve Erdal...

Genel 05.09.2019, 00:57
Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
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İSTANBUL (AA) - Maltepe'de silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Maltepe Başöğretmen Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle 34 CDK 244 plakalı otomobile açılan ateş sonucu araçta bulunan Murat ve Erdal Karakaya ile Ahmet Altınay yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis bölgede inceleme yaptı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.




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