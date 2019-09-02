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Manisa’da baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu
- Gezmek için baraj gölüne giden iki kişiden birinin cesedi bulundu, kaybolduğu tahmin edilen diğer kişinin aranmasına yarın devam edilecek
Genel 01.09.2019, 21:03 01.09.2019, 23:14
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Sefa Samet Sezgin (18) ve Akın Karga (43) bir hayır yemeğine katılmak için Yurtbaşı Mahallesi'ne geldi.
Baraj gölüne balık avlamak amacıyla giden vatandaşlar, su üzerinde yüzen cesedi jandarmaya bildirdi. Jandarma yaptığı araştırmada cesedin Sefa Samet Sezgin'in ait olduğuna belirledi. Sezgin'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kaybolduğu değerlendirilen Akın Karga'yı arama çalışmalarına başlayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.
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