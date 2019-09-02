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Manisa’da baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu

- Gezmek için baraj gölüne giden iki kişiden birinin cesedi bulundu, kaybolduğu tahmin edilen diğer kişinin aranmasına yarın devam edilecek

Genel 01.09.2019, 21:03 01.09.2019, 23:14
Manisa’da baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Sefa Samet Sezgin (18) ve Akın Karga (43) bir hayır yemeğine katılmak için Yurtbaşı Mahallesi'ne geldi.

Yemeğin ardından kamyonetle dolaşmak için mahalle yakınında bulunan baraj gölüne giden iki kişiden bir daha haber alınamadı.

Baraj gölüne balık avlamak amacıyla giden vatandaşlar, su üzerinde yüzen cesedi jandarmaya bildirdi. Jandarma yaptığı araştırmada cesedin Sefa Samet Sezgin'in ait olduğuna belirledi. Sezgin'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen Akın Karga'yı arama çalışmalarına başlayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

#Baraj gölü #ceset #kayıp #Kula Devlet Hastanesi Morgu
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