Son Dakika
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç takviyesi
Milli manevi değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı
İran “Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır“
Dışişleri'nden ABD Büyükelçiliğine açıklama daveti
Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
Tır yolcu durağını altına aldı: 1’i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

Manisa'da süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Akın Erdem (20) idaresindeki 45 RC 009 plakalı otomobil, Demirci-Selendi kara yolu Bozyer Çiftliği mevkisinde,...

Genel 06.10.2019, 15:32
Manisa'da süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Akın Erdem (20) idaresindeki 45 RC 009 plakalı otomobil, Demirci-Selendi kara yolu Bozyer Çiftliği mevkisinde, Cevdet Y. yönetimindeki 43 KG 091 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle süt tankeri tarlaya, otomobil şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki yolculardan Hüseyin Arslan (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Akın ile Tuğçe (6), Gülsüm (18), İsmail (35) ve Furkan Erdem (12) yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ve Selendi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Akın Erdem'in, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, süt tankeri sürücüsü Cevdet Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

#çarpıştı #Demirci #manisa #otomobil #Süt Tankeri #trafik kazası
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Mallorca 8 7
18. Celta de Vigo 7 6
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@