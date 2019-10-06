Manisa'da süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Akın Erdem (20) idaresindeki 45 RC 009 plakalı otomobil, Demirci-Selendi kara yolu Bozyer Çiftliği mevkisinde,...
MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Akın Erdem (20) idaresindeki 45 RC 009 plakalı otomobil, Demirci-Selendi kara yolu Bozyer Çiftliği mevkisinde, Cevdet Y. yönetimindeki 43 KG 091 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle süt tankeri tarlaya, otomobil şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ve Selendi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı Akın Erdem'in, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, süt tankeri sürücüsü Cevdet Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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