ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Deniz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'egönderdi.



