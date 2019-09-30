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Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Roger" kod adlı Fırat Şimdi olduğu belirlendi.

Genel 30.09.2019, 07:14 30.09.2019, 10:10
Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#İÇİŞLERİ Bakanlığı #mardin #operasyon #terörist
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