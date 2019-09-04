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Mardin'de cinayet zanlısı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Temmuz'da Kızıltepe-Viranşehir...

Genel 04.09.2019, 08:25 04.09.2019, 10:55
Mardin'de cinayet zanlısı tutuklandı
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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Temmuz'da Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda 33 V 2890 plakalı hafif ticari araca düzenlenen ve Mikail Duygu'nun yaşamını yitirdiği, Fesih Duygu'nun yaralandığı saldırıya ilişkin yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirenin şüphelilerden birinin Ş.Ç. olduğu tespit edildi.

Zanlı Ş.Ç, bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

#cinayet #mardin
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