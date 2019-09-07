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Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon
MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler...
Genel 07.09.2019, 16:00 07.09.2019, 17:41
MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi.
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