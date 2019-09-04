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Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

- Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Genel 04.09.2019, 07:42 04.09.2019, 10:12
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#jandarma #mardin
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