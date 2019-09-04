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Mardin'de cinayet zanlısı tutuklandı
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Temmuz'da Kızıltepe-Viranşehir...
Genel 04.09.2019, 08:25
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Zanlı Ş.Ç, bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.
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