Mardin’de eğitime ara verilen okulların listesi açıklandı
Mardin Valiliği, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde eğitime 3 gün ara verilen okulları açıkladı.
Mardin Valiliği, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde eğitime 3 gün ara verilen okulları açıkladı.
Mardin Valiliği, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin’in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Valilik, 3 gün boyunca eğitime ara verilen okulların sayısının 146 olduğunu açıkladı. Artuklu ilçesinde eğitime ara verilen okulların isimleri şöyle:
Kızıltepe’de eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde:
“Küçükboğaziye İlkokulu, Çıplak İlkokulu, Sevimli İlkokulu, Taşlıca İlkokulu, Taşlıca Ortaokulu, Kuyucak İlkokulu, Haznedar İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Akdoğan Ortaokulu, Şenyurt İlkokulu, Şenyurt Ortaokulu, Elmalı İlkokulu, Odaköy İlkokulu, Beşik İlkokulu, Tosunlu İlkokulu, Çicekli İlkokulu.”(İHA)
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