Son Dakika
Mardin’de hain tuzak: 1 şehit
Parlak ve sağlığı cilt için PRP tedavisi
Kayserispor PFDK’ye sevk edildi
Motosikletle şov yapan gencin “yanlama” kazası kamerada
Çocukların el arabası çalma mücadelesi kamerada
3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var
Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi
Taburelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 ölü

Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

Mardin’in Ömerli ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Genel 04.09.2019, 09:50
Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

Mardin’in Ömerli ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Dün gece saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu kırsalında menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu görevden dönen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın şehit uğurlama töreni bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Salihköy mezarlığına defnedilecektir” denildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@