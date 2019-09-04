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Mardin’de hain tuzak: 1 şehit
Mardin’in Ömerli ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Genel 04.09.2019, 09:50
Mardin’in Ömerli ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın şehit uğurlama töreni bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Salihköy mezarlığına defnedilecektir” denildi.(İHA)
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