Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 28-31 Ağustos tarihlerinde farklı adreslere operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 6 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara, 136 kilogram kaçak nargile tütünü, 148 gram esrar maddesi, 30 gram eroinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.