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Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan...
Genel 31.08.2019, 16:21 31.08.2019, 20:10
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 6 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara, 136 kilogram kaçak nargile tütünü, 148 gram esrar maddesi, 30 gram eroinin ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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