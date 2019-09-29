Mardinli gençler çektikleri filmle ’kadına şiddete hayır’ dedi
Mardinli gençler, çektikleri “Sokakların Kanunu Ailene İyi Bak ” filmi ile kadına şiddete hayır dedi. Gençler İstanbul ve Mardin’de çekimleri yapılan filmin eksik sahnelerini tamamlamak için destek bekliyor.
Mardinli gençler, çektikleri “Sokakların Kanunu Ailene İyi Bak ” filmi ile kadına şiddete hayır dedi. Gençler İstanbul ve Mardin’de çekimleri yapılan filmin eksik sahnelerini tamamlamak için destek bekliyor.
Gönüllü bir ekiple çekimleri gerçekleştirilen ‘Sokakların Kanunu Ailene İyi Bak’ filminin fragmanı sosyal medyada yayınlandı. Fragmanı yüz binlerce kişi tarafından beğenilen filmde Mardinli gençler, şiddete uğrayan kadınların yaşadığı psikolojik travma ve sonrasında hayata tutunma çabalarını ele aldı. İstanbul ve Mardin’de birçok sahnenin çekimleri tamamlandı. Ancak filmin bazı sahnelerini çekmek için desteğe ihtiyacı olduklarını ifade eden gençler, filmde ayrıca çocuk istismarı ve hayvanlara yapılan şiddeti de konu aldı.
“YAŞANAN BÜTÜN OLUMSUZLUKLARI BİR FİLİMDE TOPLAMAYA ÇALIŞTIK”
“YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYELERDEN ALINAN KONULARDIR”
Filmin görüntü yönetmeni ve yapımcısı Halil Tuncer, “Çektiğimiz filmde kadına şiddet, hayvanlara uygulanan şiddet, çocuk istismarı ve hayvanlara uygulanan eziyeti konu edindik. Ben ve ekip arkadaşlarım bütçemiz olmadan bu işe girdik. Kimseden maddi ve manevi bir destek almadık. Çok uğraştık, bundan sonrası için desteğe ihtiyacımız var. Tüm ekibim tamamen gönüllülük esasında çalışıyor. Anlattığımız olaylar kurmaca değildi. Yaşanmış gerçek hikayelerden alınan konulardır” dedi.
“DAYAK YEDİĞİ İÇİN RUHUNDAKİ YARALARA DEĞİNDİK”
Ana karakterin aslında bir boksör olduğunu ifade eden filmin senaristi Güler Solum, “Filmde ailesine zarar gelme ihtimaline kadar ana karakter boksörlük yapmaya devam ediyor. Aslında acılar en çok kadınlardan geçiyor. Filmde kadınların derin yaralarına değinmek istedik. Örselenmiş kadınların psikolojik durumlarını da biz bu filmde anlatmaya çalıştık. Dayak yediği için ruhundaki yaralara değindik. Bir kadın ne kadar mutsuzsa bir erkek de o kadar yara alabiliyor. Bir kadın yara alıyorsa toplumun hepsi yara almış oluyor” ifadelerini kullandı.(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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