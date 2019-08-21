Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılar
Zonguldak’ta bir vatandaşın alışveriş yaptığı market bir anda sular içinde kaldı. Soğuksu semtinde çok sayıda dükkan sular altında kaldı. Üç saat boyunca bölgede mahsur kaldıklarını anlatan vatandaş, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.
Zonguldak’ta bir vatandaşın alışveriş yaptığı market bir anda sular içinde kaldı. Soğuksu semtinde çok sayıda dükkan sular altında kaldı. Üç saat boyunca bölgede mahsur kaldıklarını anlatan vatandaş, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.
Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları ürünlerle birlikte sular içerisinde güçlükle ilerlemeye çalıştı. Markette alışveriş yaparken bir anda sular içerisinde kaldıklarını kaydeden Varol Gök, "Marketteydik, alışveriş yapıyorduk. Mağdur kaldık. Bir anda marketi su bastı. Alışveriş yapıyorduk. Sanki deniz oldu, sular dalga dalga içeriye girmeye başladı. Şu anda mağdur durumdayız. Bekliyoruz" diye konuştu.
İş yerleri sular altında kalan esnaflar temizleme çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de tıkanan alt yapıları açarak temizlik çalışması başlattı.(Onur Altındağ/İHA)
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