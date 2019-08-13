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Marmara Adası'nda ağaçlandırma seferberliği

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangınla ilgili, "Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, bu boş 45 hektarlık orman...

Genel 13.08.2019, 17:02
Marmara Adası'nda ağaçlandırma seferberliği
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangınla ilgili, "Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, bu boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Adası'nda dün öğle saatlerde çıkan ve 2 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Marmara Adaları için kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını belirtti. Seferberlik kapsamında, yanan orman alanından daha fazla alanda ağaçlandırma yapılacağını belirten Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti:
"Yanan Bölgede 7 hektarlık koru orman alanı vardı, 2 hektarlık alan zarar gördü. O bölgede 25 hektarlık kırsal alan ile birlikte toplamda 70 hektar kadar alan var. Biz Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, bu boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız. Ayrıca, 'Marmara İlçesinin üst havzalarında Toprak Muhafaza ve Sel Kontrol çalışmaları da yapılacaktır.'  Ağaçlandırma kapsamında, burada yapacağımız çalışmalarda Zeytin, Badem ve Fıstık Çamı ağaçlarıyla bölgenin orman alanını zenginleştireceğiz."
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan hatasından kaynaklandığını hatırlatarak, "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor" dedi. 
Bakanlık tarafından Marmara Adası'ndaki yangının bahçe temizliği yapılırken çıktığı belirtildi. 



 

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