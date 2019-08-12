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Marmara Adası’ndaki yangın kısmen kontrol altında

Balıkesir’in Marmara Adası’nda öğle saatlerinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Genel 12.08.2019, 20:56
Marmara Adası’ndaki yangın kısmen kontrol altında

Balıkesir’in Marmara Adası’nda öğle saatlerinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Marmara’nın Çınarlı bölgesinde öğle saatlerinde başlayan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İHA’ya verdiği bilgide adadaki yangının akşam saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yüzde 90 oranında söndürüldüğünü fakat Manastır bölgesi ile Çınarlı Yolu arasındaki bölgede yangının ufak çapta sürdüğünü, buradaki yangının da söndürülmesi ile durumun kontrol altına alınacağını ifade etti.

Adada meydana gelen yangına 4 yangın söndürme helikopteri ile Balıkesir ve ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ve yangın müdahale arazözünün müdahale ettiği öğrenildi.

(İHA)
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