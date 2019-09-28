Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Genel 28.09.2019, 14:14 28.09.2019, 14:25
İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
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Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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