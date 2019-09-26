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Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Genel 26.09.2019, 11:01 26.09.2019, 11:14
Marmara Denizi'nde deprem
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İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.32'de Marmara Deniz'inde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 23,94 kilometre uzaklıkta ve 7,78 kilometre derinlikte yaşandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğünde depreme meydana gelmişti.

#deprem #marmara denizi #silivri
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