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Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı
1 Eylül av yasağının kalmasıyla birlikte ‘Vira Bismilah’ diyen balıkçılar umduğunu bulamadı.
Genel 01.09.2019, 09:04
1 Eylül av yasağının kalmasıyla birlikte ‘Vira Bismilah’ diyen balıkçılar umduğunu bulamadı.
Balıkçılardan Ahmet Sert, ilk akşam umduklarını bulamadıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıllara göre bu akşamki denizde balık oranı çok düşüktü. Geçen balık inceydi ama boldu. Bu sene balık iri ama beklenen yok. Havalardan dolayı olabilir. Bizim de endişemiz var” diye konuştu.
Balıkçılar dinlendikten sonra tekrar denize açılacak.(Samet Doğru - Hakan Gönül/İHA)
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