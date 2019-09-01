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Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

1 Eylül av yasağının kalmasıyla birlikte ‘Vira Bismilah’ diyen balıkçılar umduğunu bulamadı.

Genel 01.09.2019, 09:04
Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı
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1 Eylül av yasağının kalmasıyla birlikte ‘Vira Bismilah’ diyen balıkçılar umduğunu bulamadı.

Tüm Türkiye’de dün gece 00.00 itibariyle balık avı yasağı kalktı. Marmara Denizi’nden de yüzlerce balıkçı serin sulara ‘Vira Bismillah’ diyerek açıldı. Limandan havai fişeklerle büüyük coşku ile ayrılan balıkçılar umduğunu bulamadı. Ağlarını denize büyük bir gayretle bırakan balıkçılar, Marmara Denizi’nde sezonun ilk gecesinde beklentilerini karşılayamadı.

Balıkçılardan Ahmet Sert, ilk akşam umduklarını bulamadıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıllara göre bu akşamki denizde balık oranı çok düşüktü. Geçen balık inceydi ama boldu. Bu sene balık iri ama beklenen yok. Havalardan dolayı olabilir. Bizim de endişemiz var” diye konuştu.

Balıkçılar dinlendikten sonra tekrar denize açılacak.

(Samet Doğru - Hakan Gönül/İHA)
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