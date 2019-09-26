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Marmara Denizi'nde deprem

- Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Genel 26.09.2019, 23:31
Marmara Denizi'nde deprem

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


#deprem #marmara denizi
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