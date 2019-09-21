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Marmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler
Marmara Denizi’nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti. Mavi ile kızılın buluştuğu anlar kameralara yansıdı.
Genel 21.09.2019, 21:20 21.09.2019, 21:40
Marmara Denizi’nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti. Mavi ile kızılın buluştuğu anlar kameralara yansıdı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu’nda güneşin batmaya başlamasıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü Marmara Denizi’ne yansıyınca etkileyici bir manzara ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara karşısında oltalarıyla balık tutmanın keyfini çıkardı.
“BU MANZARAYA DOYUM OLMAZ”
Gün batımına karşı oltasıyla birlikte balık tutan Ahmet Kale, “Bak şu manzaraya doyum olmaz. Balık fazla tutmaya gerek yok. Zaten 15-20 tane tuttuk. Fazla tutacaktık ama hava çok açık değil. Bugün gece olduğu için bu kadar yeterli” dedi.
(Samet Kahraman/İHA)
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