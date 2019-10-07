Marmara ve Ege için "kuvvetli sağanak" uyarısı
- İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor - Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor
ANKARA (AA) - İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak görülecek. Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- Muğla için "aşırı yağış" uyarısı
Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İl genelinde çok kuvvetli, Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.
Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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