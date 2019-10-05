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Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
- İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor
Genel 05.10.2019, 17:36
İSTANBUL (AA) - İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, şiddetli sağanak bekleniyor.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Ani yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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