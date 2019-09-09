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Marmara'da sağanak
- İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülüyor
Genel 09.09.2019, 09:45
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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