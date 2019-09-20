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Marmaris’te plajlar yabancı turistlere kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, okulların açılmasıyla beraber plajlar ve sahiller yabancı turistlere kaldı.

Genel 20.09.2019, 12:10 20.09.2019, 12:19
Marmaris’te plajlar yabancı turistlere kaldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, okulların açılmasıyla beraber plajlar ve sahiller yabancı turistlere kaldı.

Marmaris’te yerli ve yabancı turist yoğunluğu yerini yabancı turistlere bıraktı. Binlerce yerli turist okulların açılması ve sonbaharın yüzünü göstermesi ile birlikte memleketlerine döndü. Yerli Turizm firmaları ise şimdilerde yabancı turistler için eğlence paket programlarını hazırladı. 2019 Mayıs ayından itibaren Marmaris’te artan nüfus, geçtiğimiz hafta okulların açılması ile birlikte normale döndü.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği turizm cenneti Marmaris’te yabancı turistler ve emekliler güneşin ve denizin keyfini yaşamaya devam ediyor. Halk plajında emekliler ile birlikte yabancı turistler gün boyu sakinliğini koruyan sahil ve plajlarda güneşin ve mavi suların keyfini yaşıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yabancı turist #turist #muğla #marmaris
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