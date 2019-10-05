“Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor“

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirterek, "131 ülkede 31 marka ile hizmet veren Marriott International Türkiye'de de büyümeyi ve daha fazla otel açmayı öngörüyor." dedi.

Seba İnşaat tarafından Katarlı Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketine (ARTIC) satılan Karaköy'deki JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Piyalepaşa'daki Sheraton Istanbul City Center ülke turizmine ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul'un tarihi simgelerinden Karaköy'de bulunan JW Marriott Istanbul Bosphorus, 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen, ticaret merkezi olarak kullanılan, daha sonra yıllar içinde unutulan Veli Alemdar Han isimli klasik bir han iken, Katarlı şirketin yatırımıyla 4 yıl boyunca gümüş gibi işlenip parlatılarak yıl sonunda hizmete girmek üzere hazırlanıyor.

Tarihi Yarımada ile komşu olan JW Marriott Istanbul Bosphorus, Galata Kulesi, Boğaziçi, Haliç ve Kız Kulesi’ni kapsayan neredeyse 360 derece İstanbul tarihi mirası manzarasıyla misafirlerini ağırlayacak.

"Yabancı yatırımcı Türkiye'deki iş potansiyelini görüyor, yatırım yapmak istiyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımlar sayesinde ülkede işgücü ve turizm girdisinin sağlanmasına yardımcı olunacağını belirterek, JW Marriott Istanbul Bosphorus'un ARTIC'in Türkiye'deki ilk yatırımı olduğunu, şirketin farklı kıtalarda 27 otele sahip olduğunu kaydetti.

Katarlı ARTIC'ın Türkiye'de, İstanbul'da otel, rezidans, yaşam alanları üzerine yeni yatırımlar yapmak istediğini ifade eden Köseoğlu,"Türkiye büyük bir potansiyele sahip olduğu için birçok cazip noktamız mevcut. Çünkü Türkiye'de sadece şehir turizmi değil, kültür, sağlık turizmi gibi çok çeşitli dallar bulunuyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'deki iş potansiyelini görüyor, yatırım yapmak istiyor. 131 ülkede 31 marka ile hizmet veren Marriott International Türkiye'de de büyümeyi ve daha fazla otel açmayı öngörüyor." diye konuştu.

Köseoğlu, Türkiye'ye sayı itibarıyla çok yüksek miktarda turist geldiğini anlatarak, "Türkiye şu anda turist sayısında artış var ve fiyat artışını buna göre dengelememiz gerekiyor. Türkiye'ye döviz girdisi sağlayarak ekonomiye katkımız var." dedi.

"Çalışanlarımızın bir gün genel müdür olmasını istiyorum"

Marriott International tarafından 2017 Avrupa Bölgesi Yılın Genel Müdürü seçilen Köseoğlu, kendisinin turizm meslek lisesi, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olduğunu, 30 yıldır uluslararası otellerde çalıştığını belirterek, "Yurt dışında edindiğim bilgi ve tecrübeyle Türkiye'ye geldim. Ben yetenekli, bilgili, tecrübeli genel müdürler yetiştirmeyi amaçlıyorum. Otelimizdeki bütün çalışanların yetişmesi için bizzat etkinlik gösteriyorum ve onların da bir gün genel müdür olmasını istiyorum. Türkiye'de çok yetenekli gençlerimiz var." diye konuştu.

Marriott International olarak iç eğitim programlarının mevcut olduğunu ifade eden Köseoğlu, "Mesleği hiç bilmeden bir kişi işe girse de onu otelci olarak yetiştiriyoruz. Burada iki önemli bir konu var. Birincisi yabancı dil bilmesi, diğeri bilgisayar kullanması. Ara eleman bulmakta sıkıntı yaşadığımız oluyor." dedi.

JW Marriott, Galataport'a komşu

Köseoğlu, İstanbul için önemli bir yatırım olan Galataport'a komşu olduklarını anlatarak, konum olarak güçlü bir yere sahip bulunduklarını, yurt dışından gelebilecek kruvaziyer gemilerinin otelin gelirlerine ve Türkiye'ye katkı sunacağını söyledi.

Sheraton Istanbul City Center'ı temmuz ayında faaliyete açtıklarını anımsatan Köseoğlu, İstanbul'da 5 yıldızlı oteller için Sheraton markasını Beyoğlu'nda hizmete sunduklarını, otelin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Köseoğlu, Türkiye'deki turizmi seven, istekli yeni nesli bünyelerine dahil etmek istediklerini, iç eğitim sistemleriyle çalışanların yetiştirileceğini belirterek, iki otelde 500'e yakın istihdam sağlamayı arzu ettiklerini, kendileriyle çalışmak isteyenlerin Marriott International'ın kariyer web sitesinden veya internette yer alan ilanlardan kendilerine ulaşabileceğini söyledi.