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Maskeli soyguncular yaşlı kadının evinden para ve altın çaldı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maskeli 2 kişi tarafından etkisiz hale getirilen yaşlı kadının evinden para ve altın çalındı.
Genel 12.09.2019, 15:24 12.09.2019, 15:34
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maskeli 2 kişi tarafından etkisiz hale getirilen yaşlı kadının evinden para ve altın çalındı.
Paypay Çeşme Sokak'ta yaşayan Naciye Başak'ın (73) ikinci kattaki evine maskeli iki hırsız girdi.
Yemek yediği sırada yaşlı kadının el ve ayaklarını koli bandı ile bantlayan zanlılar, evdeki 2 bin lira ile bir tam altını çalarak kaçtı.
Sürünerek balkona çıkan kadını gören komşuları durumu polise bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kadırılan Başak'ın tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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