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MEB'den binlerce okula “yüksek hızlı internet“ hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve GSM operatörleri arasında yapılan anlaşmayla, Türkiye genelindeki 3 bin 374 okula yüksek kapasiteli ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak.

Genel 03.10.2019, 11:08 03.10.2019, 11:37
MEB'den binlerce okula “yüksek hızlı internet“ hizmeti
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ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve GSM operatörleri arasında yapılan anlaşmayla, Türkiye genelindeki 3 bin 374 okula yüksek kapasiteli ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından internet erişimi olmayan okul kalmaması, düşük kalitede hizmet alan okulların erişim kalitesinin yükseltilmesi ve bu okullar için sürecin daha yönetilebilir hale getirilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile GSM operatörleri arasında "Geniş Bant İnternete Erişim Hizmet Alımı" sözleşmeleri imzalandı.

Bakanlığın GSM operatörleri ile yaptığı bu anlaşma ile kablolu internet erişim imkanı olmadığı için uydu erişimi kullanan 3 bin 374 okula daha nitelikli, yüksek kapasiteli, hızlı ve yönetilebilir internet erişim hizmeti sunulmuş olacak.

- Okullar yüksek nitelikte eğitim içeriklerine ulaşabilecek

Turkcell ve Vodafone ile yapılan bu anlaşmayla, FATİH projesinin ana hedeflerinden olan öğretmen ve öğrencilerin en doğru ve en güncel bilgiye erişimini sağlamak amaçlanıyor.

İş birliğiyle okulların erişim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve GSM şebekesi kapsamında bulunanlara da GSM mobil şebekesi üzerinden erişim hizmeti sağlanması hedefleniyor.

Okullar, 36 aylık süreyi kapsayan sözleşmeler çerçevesinde yüksek nitelikli video, ses, resim gibi eğitim içeriklerine ulaşabilecek. Ayrıca internet erişiminin sağlanmasında aksaklık yaşanan okullara hizmet sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Geniş Bant İnternete Erişim Hizmet Alımı #GSM operatörleri #İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ #Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) #Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK)
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