MEB, deprem görüntülerini afet eğitiminde kullanacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da yaşanan deprem sırasında okullarda yapılan tüm video kayıtları mercek altına alacaklarını ve Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programlarını bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta yaşanan İstanbul Silivri merkezli deprem sırasında okullarda yaşananların kayıt altında alındığı anların Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nı geliştirmek üzere incelendiği aktarıldı.

26 Eylül Perşembe günü yaşanan depremde öğretmeninden hizmet personeline, okul yöneticisinden kantin sorumlusuna kadar sımsıkı kenetlenerek öğrencilere kol kanat geren tüm eğitim ailesine teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu tecrübenin her saniyesi gelecekte yaşanacak olası afetler için çok kıymetli bir yol gösterici. Bu nedenle oluşturduğumuz ekiple okullarda deprem anlarına ilişkin tüm kayıtları bütün parametreleriyle mercek altına alacağız ve Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programlarını bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceğiz."

Selçuk, güncellenecek öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarının da ders materyali olarak değerlendirileceğini belirtti.

Afet Eğitimi Programlarını pratik tecrübeler ışığında güncelleyerek geliştireceklerini aktaran Selçuk, süreç yönetimini başarıyla tamamlayan öğretmen ve yöneticilerin tecrübelerinden istifade ederek okulların bu konudaki birikimlerini daha da güçlendirmek istediklerini bildirdi.

- Eğitim içerikleri geliştirildi

Bakan Selçuk, afet eğitimi programlarıyla kazanılan teknik bilgilerin, öğretmenlik mesleğinin fedakarlığı ve vicdani sorumluluğuyla bütünleşmesinin, karar süreçlerindeki doğru adımları beraberinde getirdiğine işaret ederek, 2018 yılı sonunda ikinci aşamasını başlattıkları Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları'nı kazanılan pratik tecrübeler ışığında daha da geliştireceklerini ifade etti.

Projenin 2018'in sonunda başlatılan 2. aşamasında eğitim içeriklerinin geliştirilerek yenilendiğine dikkati çeken Ziya Selçuk, öğretmen eğitimlerinde ilk kez dijital materyaller hazırlandığını belirterek animasyon, video ve grafiklerden oluşan bu zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin, "Okul Tabanlı Afet Eğitimi ve Etkinlik" kitaplarının da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de tüm öğretmenlerin erişimine açıldığını kaydetti.

- Yaklaşık 75 bin öğretmen "afet eğitimlerine" katıldı

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 2019'da 10 bin 85 yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetine 63 bin 476 öğretmen, uzaktan eğitim faaliyeti olarak düzenlenen 6 hizmet içi eğitim faaliyetine ise 11 bin 514 öğretmen katıldı. Afet eğitimi konusunda 2019 yılında düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin sayısı toplam 74 bin 990 oldu.

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 2010 yılında imzalanan iş birliği protokolüyle başlatılmıştı.

Daha sonra AFAD ve Türk Kızılayının da sürece dahil edilmesiyle genişletilen projenin ikinci aşamasından itibaren öğretmenlere online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri verilmeye başlandı.