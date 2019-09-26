MEB'den 1. sınıfların okuma bayramları için pedagojik uyarı
- Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı, 81 ilin valiliğine gönderildi - Buna göre, bu bayramlarda okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunacak ve sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilecek - Okuma bayramlarında, öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri sağlanacak - Pedagojik esaslar çerçevesinde, okuma bayramları mayısın üçüncü haftasından önce yapılmayacak
ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 81 ilin valiliğine, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı gönderildi.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, okumanın, insanı engin bilgi, kültür, özgür düşünme, güzel konuşma, liderlik gibi yeteneklerle donattığı, kişinin bakış açısının değişmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini sağladığı vurgulandı.
Yazıda, pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramlarının mayısın üçüncü haftasından önce yapılmaması istendi.
Etkinliklerin sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olması gerektiği ifade edilen yazıda, okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.
Öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmelerinin sağlanması gerektiğine işaret edilen yazıda, okuma bayramlarının 2023 Eğitim Vizyonu'nda vurgulandığı üzere, öğrencilerin dilin inceliklerini tanımasını, dili özenli ve bilinçli kullanmasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.
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