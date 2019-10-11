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Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları

- Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Mülteci Destek Derneğinin iş birliğinde düzenlenen ve AB'nin desteklediği "Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları"nın dördüncüsü başladı

Genel 11.10.2019, 13:54
Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları

ANKARA (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Mülteci Destek Derneğinin (MUDEM) iş birliğinde düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği "Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları"nın dördüncüsü başladı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ile yerli ve yabancı gazeteciler katıldı.

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak açılışta yaptığı konuşmada, dünyada 71 milyona yakın kişinin bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kaldığını ve bu sayının yaklaşık 26 milyonunu mültecilerin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla mülteci ağırlayan ülke olduğunu ve yaşanan bu süreçte de medyaya büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Kavlak, "Haberlerde kullanılan dil, konu ile ilgili doğru terminolojiye hakimiyet gibi konular, ülkemizin dünyada örnek olan çalışmalarına büyük katkılar sağlayabilecek güçtedir." şeklinde konuştu.

Kavlak, bu yıl dördüncüsü düzenlenen buluşmalar sayesinde 500 gazeteci ile bir araya geleceklerini belirtti.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da düzensiz göçün yıkıcı etkisinin daha büyük olduğunu dile getirerek "Her insan potansiyel bir göçmen. Her göçün bir hikayesi var. Bugün ülkemizde yaklaşık 192 farklı ülkeden 5 milyon 55 bin insan yaşıyor." dedi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu ruhsal ve fiziksel durumunun önemine değinen Ok, "Bütün bu düzenli ve düzensiz göç kısmına baktığımız zaman maalesef bugünlerde olgular, gerçekler ve hikayeler algıların altında eziliyor. Maalesef göçmenin adı Suriyeli oluyor. Bu büyük bir haksızlık." ifadelerini kullandı.

- "Savaşı ve sömürüyü durdurduğunuzda göçü durdurabilirsiniz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Türkiye'nin mülteciler konusunda iyi bir sınav verdiğini ve onurlu, haysiyetli, vicdan sahibi insanlara örnek teşkil ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim medeniyetimizde kesinlikle insan insanın kurdu değildir. İnsan insanın dostudur ve yoldaşıdır. Göçü siz, Amerika'nın Meksika sınırına ördürdüğü duvar ile durdurmazsınız. Göçü Avrupa ülkelerinin çektiği tel örgülerle durdurmazsınız. O duvarları isterseniz gökyüzüne kadar yükseltin. Göçü ancak Türkiye'nin yaptığı gibi insanlığın onuruna ve haysiyetine uygun davranışla durdurabilirsiniz. Savaşı ve sömürüyü durdurduğunuzda göçü durdurabilirsiniz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca da Türk halkının misafirperverliğine dikkati çekerek "Belki de dünyada 'Tanrı misafiri' diye bir deyimi olan tek ülke biziz." ifadelerini kullandı.

Türklerin tarih boyunca muhtaç insanlara kucak açtığına işaret eden Akarca, "İspanya'daki Musevilerden tutun, Nazilerden kaçan bilim adamları ve Bulgaristan'dan kaçan Türk azınlıklar. Onların hepsi memleketimize geldi. Saddam Hüseyin'den kaçan Kürt kardeşlerimiz, hepsi Türkiye'yi güvenli liman olarak gördü." dedi.

Mülteciler konusunda uzman isimler ile gazetecilerin bir araya geleceği program pazar günü sona erecek.

#Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç #Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok #SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak #Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları #Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca
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