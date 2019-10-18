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Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkanlığına atandı
Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz’in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.
Genel 18.10.2019, 09:46 18.10.2019, 09:52
Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz’in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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