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Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı
Samsun’un Terme ilçesinde sağanak yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları sonucunda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı.
Genel 24.08.2019, 14:40
Samsun’un Terme ilçesinde sağanak yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları sonucunda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde Samsun’un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait Arama Kurtarma Helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir.”(İHA)
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