Mehmetçik, kararlı ve hazır!

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vatanın bütünlüğü, devletin bekasına yönelik tehdit ve tehlike oluşturan terör örgütlerine karşı milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazır olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadesine yer verildi.