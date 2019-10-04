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Meksika'da 243 düzensiz göçmeni taşıyan 2 kamyon yakalandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, ülkeye yasa dışı yollarla gelen 243 düzensiz göçmeni kasasında taşıyan iki kamyon yakalandı.

Genel 04.10.2019, 11:41 04.10.2019, 13:46
Meksika'da 243 düzensiz göçmeni taşıyan 2 kamyon yakalandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, ülkeye yasa dışı yollarla gelen 243 düzensiz göçmeni kasasında taşıyan iki kamyon yakalandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, federal yetkililerin Chiapas eyaletinde iki ayrı olayda durdurduğu iki kamyonda toplam 243 göçmen bulunduğu belirtildi.

Guatemala, El Salvador ve Honduras'tan gelen göçmeler arasında 46 çocuk olduğunun kaydedildiği açıklamada, aşırı su kaybettiği görülen göçmelerin tedavi edildiği ve ardından Ulusal Göç Enstitüsünün gözaltı merkezine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamyon şoförleri ve yanlarındaki kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Meksika, son aylarda, kendi toprakları üzerinden ABD'ye düzensiz göç akışını önleme çabalarını artırdı.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#düzensiz göçmen #meksika
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