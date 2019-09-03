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Meksika'da Ulusal Saray'da gizli kamera bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, devlet başkanının toplantılar için kullandığı Ulusal Saray'daki bir odada gizli kamera bulunduğu bildirildi.Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, Ulusal Saray'daki toplantı...

Genel 03.09.2019, 18:15
Meksika'da Ulusal Saray'da gizli kamera bulundu
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MEKSİKO (AA) - Meksika'da, devlet başkanının toplantılar için kullandığı Ulusal Saray'daki bir odada gizli kamera bulunduğu bildirildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, Ulusal Saray'daki toplantı odasında casusluk amaçlı kullanılan küçük bir kamera bulunduğunu belirtti.

Avucunun içinde tuttuğu küçük gizli kamerayı gazetecilere gösteren Obrador, "Gizli saklı bir şey yok. Bu yüzden bunun büyük bir sorun olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Obrador, odanın, hükümete teklif getiren kişilerle yapılan toplantılar için kullanıldığını ifade ederek, kameranın kim tarafından yerleştirildiği ve ne kadar süredir orada bulunduğuna ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kamera hafızasının teknisyenlerce inceleneceği dile getiren Obrador, gizli kameranın içindeki görüntülerin de indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, haziranda, devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının da içinde bulunduğu tarihi Ulusal Saray'da kullanılmayan bir daireye taşınacağını açıklamıştı.


#Gizli Kamera #meksika #Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
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