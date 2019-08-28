Menemenspor'dan Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un onursal başkanı Tahir Şahin'in Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini ilettiği bildirildi.Menemenspor'dan...
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un onursal başkanı Tahir Şahin'in Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini ilettiği bildirildi.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Şahin'le teknik direktör Ramazan Kurşunlu ve sportif direktör Cenk Laleci'nin Emine Bulut’un baba ocağına giderek taziyede bulunduğu belirtildi.
Ziyaret esnasında görüşlerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:
"Buraya tüm içtenliğimizle acınıza ortak olmak için tüm Menemenli hemşehrilerimiz ve spor camiamız adına geldik. Bu ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Menemenspor camiası her zaman yanınızda olacaktır."
Öte yandan Menemenspor sponsoru Ekol Göz Hastaneleri'nin de Emine Bulut’un kızının tüm sağlık giderlerini karşılayacaklarının sözünü verdiği kaydedildi.
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