Merkel-Sassoli görüşmesi
- Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Avrupa'nın müzakere gücü ancak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyinin yakın çalışmasıyla garanti altına alınabilir. Hepimiz bir gemideyiz"
BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliğinin (AB) müzakere gücünün kurumlarının yakın çalışmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.
Merkel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ile görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.
Alman Şansölye, "Avrupa'nın müzakere gücü ancak Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve AB Konseyinin yakın çalışmasıyla garanti altına alınabilir. Hepimiz bir gemideyiz." ifadelerini kullandı.
Avrupa olarak önlerinde İngiltere'nin AB'den çıkışı gibi önemli görevler olduğunu belirten Merkel, Brexit meselesinin bugünkü görüşmede önemli bir konu teşkil edeceğini aktardı.
- "AP ve Sassoli ile yakından çalışmak istiyoruz"
Dijitalleşme, çevre ve iklim koruma gibi daha birçok konuda da Avrupa'nın önemli kararlar alması gerekeceğine işaret eden Merkel, bunun için yakın çalışmanın önemini dile getirdi.
Merkel, Sassoli'nin seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ederek, Almanya olarak AP ve Sassoli ile yakından çalışmak istediklerini vurguladı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli de Avrupa kurumlarının yanında ulusal bazdaki kurumların da önemli olduğunu söyledi.
Sassoli, yeni yasama döneminde önlerinde çözülmesi gereken zorlu görevler olduğunu kaydetti.
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