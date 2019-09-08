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Mersin'de ambulans çalındı
- Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından hastane önünde bulunan ambulans çalındı
Genel 08.09.2019, 00:49 08.09.2019, 00:57
MERSİN (AA) - Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi tarafından hastane önünde bulunan ambulans çalındı.
Alınan bilgiye göre, bir hastayı Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren ambulans hastanın acil servise nakledildiği esnada çalışır durumdayken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı.
Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ambulans kovalamacanın ardından Mersin Serbest Bölge gişelerinde durduruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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