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Mersin'de cinayet
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı
Genel 20.09.2019, 09:31 20.09.2019, 09:54
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yeni Mahalle'deki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle kardeşi H.Ç. ile R.Ç. tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç, evdeki av tüfeğiyle kardeşine ateş açtı.
Ağır yaralanan H.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zanlı R.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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